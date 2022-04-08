Людей продолжают ловить на улицах, чтобы отправить на передовую.

Оккупанты обещают населению фейковых "Л/ДНР" спасение от "нацистов", а используют их исключительно как пушечное мясо.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении отмечается, что "людей продолжают ловить на улицах, чтобы отправить на передовую". В СБУ продемонстрировали видео с пленным из Макеевки. Он рассказывает, что его "забрали по мобилизации с улицы". "А уже в конце марта снабдили автоматом и 4 магазинами с патронами, посадили в БМП вместе с другими "новобранцами" и повезли на передовую. Без бронежилетов. Для чего?...", - отмечает он.

Пленный рассказал, что их подбили еще по дороге, и уцелевший оккупант надеялся, что тех, кто выжил, отправят подальше от фронта, но раненых просто пересадили в другое БМП и повезли дальше, ибо у них было одно назначение – быть расходным материалом. "Их жизнь не входила в планы оккупантов", - отмечают в СБУ.

Сдавшись в плен воинам ВСУ, этот мужчина якобы понял, что реальность отличается от пропагандистской картинки на ТВ.

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