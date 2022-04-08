БПЛА Puma входит в пакет помощи США Украине вместе с дронами-камикадзе Switchblade и другим вооружением и техникой.

На днях Пентагон публично сообщил о составе очередной партии военной помощи украинскому войску. Ее размер составляет 300 миллионов долларов, на которые будут переданы довольно длинный список вооружения и военной техники.

Но определенные позиции в нем могут, на первый взгляд, показаться странными. В частности, сказано о передаче беспилотных летательных аппаратов Puma. Дело в том, что на вооружении Вооруженных Сил Украины и других силовых структур находится достаточное количество аналогичных дронов: "Фурия", "Лелека-100", Spectator, PD-1 и другие.

Все они имеют примерно одинаковые характеристики, а некоторые превосходят американскую Puma. В то же время у этого дрона есть то, что отличает его от отечественных разработок.

Возможности БПЛА Puma

На самом деле Puma - это целое семейство дронов от компании AeroVironment, производящей их с 2007 года. За это время они разошлись "тиражом" более чем в 1000 единиц и были закуплены около 20 странами, из которых абсолютное большинство - страны-члены Альянса.

Конечно, разработчики Puma не стояли на месте последние 15 лет и постоянно совершенствовали свой дрон. Самые современные его версии - Puma 3AE и Puma LE.

Puma 3AE меньше размера и имеет следующие характеристики:

Размеры : размах крыльев - 2,8 м., длина 1,4 м.

: размах крыльев - 2,8 м., длина 1,4 м. Вес : 6,8 кг

: 6,8 кг Дальность управления : 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)

: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA) Время в воздухе : 2,5 часа

Puma LE больше и имеет лучшие ТТХ:

Размеры : размах крыльев - 4,6 м., длина - 2,2 м.

: размах крыльев - 4,6 м., длина - 2,2 м. Вес : до 12,2 кг

: до 12,2 кг Дальность управления : 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA)

: 20 (до 60 км с использованием дополнительной системы связи LRTA) Время в воздухе : до 6,5 часов

Главная особенность БПЛА Puma

Но на самом то деле эти дроны ценны не летными характеристиками, а своими "глазам" - оптико-электронной системой Mantis i45N.

Это двухосная, гиростабилизированная многосенсорная система, которая объединяет в себе обычную и тепловизионную камеры, каждая из них имеет 6-кратный зум, что позволяет обнаруживать противника, как днем, так и ночью.

Но самое главное - Puma может делать то, на что из всех дронов Вооруженных Сил Украины способен только Bayraktar TB2 - подсвечивать цели лазерным лучом для наведения высокоточного вооружения.

И именно такое сверхсовременное ракетное вооружение с лазерной наводкой также входит в этот пакет помощи от США.

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