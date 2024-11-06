По словам одного из источников издания, это произошло 4 ноября.

Северокорейские военные пару дней назад впервые приняли участие в боевых действиях в Курской области. Об этом Reuters сообщили двое американских официальных лиц.

На условиях анонимности один из них сказал, что северокорейские войска приняли участие в бою 4 ноября. Источники не сообщили, есть ли убитые среди солдат КНДР, и не привели других деталей, касающихся этого события.

Напомним, перед этим в Пентагоне заявили, что в Курской области РФ находится не менее 10 тыс. северокорейских военных, добавив, что всего в РФ их около 12 тыс. человек.

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Военные КНДР на войне против Украины

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявлял, что россияне обучают военных КНДР ведению современной войны. В частности солдаты из Северной Кореи уже находятся на Курщине, переодетые в военную форму РФ.

4 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки писала, что украинские войска впервые открыли огонь по северокорейским солдатам в боевых действиях в Курской области.

А сегодня генсек НАТО Марк Рютте заявил, что войска КНДР, которые сейчас воюют на стороне РФ против Украины, представляют "глубоко опасный" момент для мира.

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