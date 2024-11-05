Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Силы Пхеньяна уже находятся в Курской области в российской военной форме.
Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.
"Их обучают применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов". Также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БПЛА в Пхеньян для тренировки военных непосредственно в КНДР", - отметил Коваленко.
Северная Корея - новости об участии в войне против Украины
Вчера вечером президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Курскую область 11 тысяч северокорейских военнослужащих.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что Москва направила в этот регион 10 тысяч северокорейцев.
Ранее WSJ писало, что развертывание войск КНДР в России является неприемлемым для Китая. Это ставит Пекин перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей.
По данным ЦПД, северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.