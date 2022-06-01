Соединенные Штаты не могут предсказать, как долго продлится конфликт.

Украина не будет использовать оружие США для удара по России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где он сказал, что Украина дала "заверения", что не будет использовать системы вооружения большой дальности, предоставленные Вашингтоном, против целей на российской территории, передает The Guardian.

По его словам, новый пакет вооружений, что направляется в Украину, "это именно то, что им нужно" и укрепит Украину на любых переговорах в будущем.

Относительно беспокойства по поводу того, что Россия интерпретирует пакет вооружений для Украины как эскалационный, Блинкен сказал, что президент США Джо Байден четко говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным относительно последствий российского вторжения.

"Мы очень четко говорили об этом с первого дня, когда президент Байден сообщил об этом напрямую президенту Путину. Поэтому мы сделали именно то, что сказали, что будем делать", - заявил Блинкен.

Он сказал, что "Путин хотел меньше НАТО, но вместо этого он получает больше НАТО, больше войск и больше членов Альянса".

Соединенные Штаты не могут предсказать, как долго продлится конфликт, продолжил Блинкен, но они позаботятся о том, чтобы Украина была оснащена тем, что ей необходимо для эффективной защиты.

"Мы не можем предсказать, как это будет происходить, когда это произойдет. Насколько мы можем оценить сейчас, мы все еще рассматриваем многомесячный конфликт", - добавил Блинкен.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет помощи безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.

Он включает в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям в пределах России.

Также в пакете - радиолокационные системы, больше ракет Javelin, протитанкове вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и различные виды боеприпасов.

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