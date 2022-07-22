Идея все еще находится на стадии обсуждения.

Руководство Военно-воздушных сил США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американских штурмовиков A-10 Warthog.

Об этом пишет The New York Times.

Идея все еще находится на стадии обсуждения.

Журналисты отмечают, что такой план имеет смысл. Украине нужно больше авиации и больше способов уничтожить российскую артиллерию и танки.

В то же время американские ВВС годами хотели избавиться от А-10. "Это высвободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов, которые можно было бы использовать для разных целей, и было бы более эффективно в случае возможного конфликта с Китаем", - говорится в материале.

А-10 использовался в Ираке и Афганистане для поддержки войск в бою. Пилоты ВВС медленно управляли штурмовиком над местностью, а затем открывали огонь по истребителям повстанцев.

NYT цитирует начальника штаба ВВС генерал Чарльза К. Брауна, который заявил о рассмотрении Штатами и их союзников долгосрочных планов подготовки украинских пилотов.

Выступая на Форуме безопасности в Аспене, генерал Браун сказал, что украинцам придется прекратить использование истребителей советской эпохи, потому что запасные части не будут доступны.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. В частности, армия врага продолжает штурмы в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского.

На юге ВС РФ пытаются сорвать контрнаступательные действия ВСУ - вводят новые резервы для обороны своих позиций. Украинские защитники успешно отбили попытки штурма противника.

По мнению экспертов Института изучения войны, россияне не смогли нарастить продвижение после выхода из оперативной паузы. Российские войска продолжают совершать незначительные атаки на северо-запад от Славянска и вокруг района Северска и Бахмута, не захватив ни одной значимой территории.

Отсутствие успешных наземных атак за пределами районов Славянска, Северска и Бахмута согласуется с оценкой ISW о том, что русское наступление, вероятно, закончится без захвата Славянска или Бахмута.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: