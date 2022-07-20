Также в Украину направляется новая партия мощного вооружения.

Министр обороны США Ллойд Остин похвалил украинских военных за их умение быстро учиться управляться с современным вооружением. Также он рассказал о том, какое оружие отправилось Украине.

Об этом Остин рассказал на пресс-конференции.

"Мы на сегодня предоставили уже 12 HIMARS, еще добавляем 4 и вместе будет 16 HIMARS... 2 ПВО NASAMS также будет предоставлено Украине в ближайшее время... Мы контактируем с господином Резниковым и главой Генштаба каждую неделю, мы слышим о ситуации на поле боя, слушаем их анализ и предоставляем им все необходимые мощности. Мы можем предоставлять оборонительные системы - это один вопрос. Другой вопрос - это обучение военных, чтобы они правильно пользовались этими установками. Это очень современные системы, очень точные. Поэтому важно правильно их применять на поле боя", - отметил Остин.

После этого он сделал комплимент защитникам Украины.

"Важно, чтобы украинцы имели хорошую выучку, поэтому продолжаются учения в разных локациях... Я аплодирую стоя украинцам, которые очень быстро учатся, как пользоваться и поддерживать рабочие установки, которые они получили", - добавил Остин.

Ранее сообщалось, что США дадут для ВСУ еще 4 HIMARS.

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