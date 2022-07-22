Россия потери на войне в Украине уже 39 тысяч военных / фото Минобороны РФ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов. 

Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 39 тысяч военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе. 

Кроме этого, враг потерял: 

  • танков ‒ 1704 единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем ‒ 863 (+4) единицы;
  • РСЗО ‒ 251 единицу;
  • средства ПВО ‒113 единиц;
  • самолетов ‒ 221 единицу;
  • вертолетов – 188 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 713 (+3) единиц,
  • крылатых ракет – 167 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2803 (+22) единицы;
  • специальной техники – 72 единицы.
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Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

Российское командование бросает военнослужащих несловянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.

Также командование Северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.

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