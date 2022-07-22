Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.
Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 39 тысяч военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.
"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.
Кроме этого, враг потерял:
- танков ‒ 1704 единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) единиц;
- артиллерийских систем ‒ 863 (+4) единицы;
- РСЗО ‒ 251 единицу;
- средства ПВО ‒113 единиц;
- самолетов ‒ 221 единицу;
- вертолетов – 188 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 713 (+3) единиц,
- крылатых ракет – 167 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2803 (+22) единицы;
- специальной техники – 72 единицы.
Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.
Российское командование бросает военнослужащих несловянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.
Также командование Северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.