Количество уничтоженных вражеских авто превысило 2800.

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов.

Как говорится в сводке, с 24 февраля враг потерял около 39 тысяч военных, 150 человек ликвидированы за последние сутки.

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, враг потерял:

танков ‒ 1704 единицы;

боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8) единиц;

артиллерийских систем ‒ 863 (+4) единицы;

РСЗО ‒ 251 единицу;

средства ПВО ‒113 единиц;

самолетов ‒ 221 единицу;

вертолетов – 188 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 713 (+3) единиц,

крылатых ракет – 167 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2803 (+22) единицы;

специальной техники – 72 единицы.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.

Российское командование бросает военнослужащих несловянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.

Также командование Северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.

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