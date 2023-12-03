Оккупанты врут о Марьинке, потому что там продолжаются бои.

В Силах обороны Украины рассказали, какова ситуация в Марьинке Донецкой области.

В частности, у представителя Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна спросили о ситуации в Марьинке, учитывая хвастовство пропагандистов РФ, что в городе российские флаги.

"На Марьинском направлении отбито 11 атак. Враг всегда фантазировал, всегда врал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки", - отметил Штупун в эфире телемарафона.

Видео дня

Отдельно Штупун ответил на вопрос о том, как погодные условия влияют на ситуацию на фронте.

"Грязь, везде дожди, вода, и поэтому тяжело как нашим защитникам, так и врагу. Поэтому сейчас в основном работает именно пехота, потому что не вся техника везде может проехать", - отметил Штупун.

Кроме того, представитель сказал, с чем связано активное применение захватчиками управляемых авиационных бомб.

"Фронтовую ударную авиацию-штурмовики и такие вертолеты как Ка-52, МиГ-24 - мы периодически сбиваем, как только они попадают в зону действия нашего ПВО. Пользуясь тем, что наше ПВО не может достать на большом расстоянии, с которого сбрасывают Су-35 и Су-34 управляемые авиационные бомбы - это 50-70 км за линией боевого столкновения, поэтому враг пользуется этим", - сообщил Штупун.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны Украины отбито 11 атак.

Вас также могут заинтересовать новости: