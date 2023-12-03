Произошло 88 боевых столкновений с армией РФ

В течение минувших суток армия РФ попыталась реализовать новые штурмы против войск Украины, но получила "по зубам" на всех направлениях, где происходили интенсивные боевые действия.

Всего защитники Украины провели 88 боевых столкновений с оккупантами, уточнил Генштаб в своем отчете по состоянию на утро 3 декабря.

На Купянском направлении силы обороны сдержали 7 атак врага. Штурмовые действия оккупанты вели в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

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На Лиманском направлении военные РФ пытались добиться успеха штурмами в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Там ВСУ отбили 4 атаки.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в 4 районах - Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Там украинская армия отбила 21 атаку РФ. В то же время наши войска продолжают свое наступление южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых позициях, уничтожают технику и личный состав оккупантов.

На Авдеевском направлении враг пытается взять Авдеевку "в кольцо" штурмами, которые реализует при поддержке авиации. Однако защитники ОСУВ "Таврия" держат оборону. Также войска Украины отбили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг все еще пытается подобраться к Марьинке и Новомихайловке Донецкой области. Там силами обороны отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные "штурмы" в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ отбили 3 атаки.

На Запорожском направлении противник стремится восстановить свои позиции в районах южнее Работиного, а также западнее и северо-западнее ивового Запорожской области. Было сдержано 12 атаки россиян.

В то же время армия Украины реализует наступление на Мелитопольском направлении и успешно удерживает свои рубежи на левобережье Днепра на Херсонском направлении. Там продолжается контрбатарейная борьба.

ВСУ отправили в ад еще 930 солдат РФ

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что наша армия "снесла" с лица земли еще 930 захватчиков. Общие потери армии РФ в Украине по состоянию на 3 декабря составили 332 040 человек.

Также за минувшие сутки армия Украины "отминусовала" 4 танка, 8 артиллерийских средств РФ, 11 бронированных машин и еще много "вкусного" у оккупантов.

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