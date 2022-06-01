Лисичанск находится в более выгодной позиции, поскольку расположен на возвышенности.

Российские оккупанты контролируют уже 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На сегодня действительно 70% контролируют россияне, но город полностью еще не заняли", – сказал глава ОВА.

Он сообщил, что часть украинских войск отошла на более выгодные и заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает вести бои внутри города.

По словам Гайдая, Лисичанск находится в более выгодной позиции, поскольку расположен на возвышенности. Город полностью под контролем ВСУ, однако, как и вся территория Луганской области, подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Глава ОВА отметил, что россияне бьют по населенному пункту крупнокалиберной артиллерией, реактивными системами залпового огня, а также привлекают авиацию.

"Лисичанск полностью под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганщины постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена, гумвантажі до Северодонецка нет возможности завозить (больница имеет достаточное количество лекарств и других медсредств, гумштабы имеют запасы продуктов на некоторое время этого может хватить)", - добавил Гайдай.

Ранее оккупанты ударили по химзаводу города, в результате один из снарядов попал в цистерну с азотной кислотой. На месте удара образовался темный столп из химикатов.

Вас также могут заинтересовать новости: