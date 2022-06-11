Более саркастично показать реалии "улучшения жизни", чем это делают сами оккупанты, вряд ли возможно.

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе оккупационные власти открыли "банк" в металлическом вагончике.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео, на котором показал так называемый Центральный Республиканский банк.

Я не знаю, как можно еще более саркастически показать реалии "покращення життя" в Мариуполе, чем это делают сами оккупанты – прокомментировал советник мэра.

Напомним, как накануне стало известно, оккупанты начали выдавать пенсии в Мариуполе в рублях. В пересчете на гривны пенсия составляет 2,6 тысяч. По данным оккупационных властей, в города зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней. По состоянию на сегодня в городе остается более 100 тыс. жителей.

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