В захваченном российскими оккупантами Мариуполе оккупационные власти открыли "банк" в металлическом вагончике.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео, на котором показал так называемый Центральный Республиканский банк.
Я не знаю, как можно еще более саркастически показать реалии "покращення життя" в Мариуполе, чем это делают сами оккупанты – прокомментировал советник мэра.
Напомним, как накануне стало известно, оккупанты начали выдавать пенсии в Мариуполе в рублях. В пересчете на гривны пенсия составляет 2,6 тысяч. По данным оккупационных властей, в города зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.
По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней. По состоянию на сегодня в городе остается более 100 тыс. жителей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мариупольцев заставляют по 10 дней хранить тела родных дома или на улице
- Оккупанты в Мариуполе срочно готовят инфекционное отделение из-за вспышки холеры
- Оккупанты не позволяют мариупольцам забрать личные вещи из уцелевших квартир (видео)