По словам Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в городе с каждым днем ухудшается.

Холера, дизентерия и другие заболевания могут стать причиной гибели около 10 тысяч мариупольцев до конца этого года.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко в Telegram.

По его словам, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается.

"Массовые захоронения по всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха. Как результат - массовый рост инфекционных заболеваний. Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные болезни могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом сегодня говорят наши врачи и это подтверждает британская разведка", - отметил Бойченко.

Он призвал международные миссии Красного Креста и ООН объединиться и создать устойчивые зеленые коридоры для начала массовой эвакуации людей из города, "пока еще не поздно".

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Он практически разрушен российскими оккупантами.

20 мая Бойченко заявил, что оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в городе, однако, не имея компетентности, это приводит к массовому прорыву труб и подтоплений. Позже он сообщил, что россияне не смогли восстановить водоснабжение в Мариуполе и установили мобильные душевые палатки. Из-за отсутствия водоснабжения в городе могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний.

По данным Бойченко, в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей.

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