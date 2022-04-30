Заместитель министра призвала украинцев дать спокойно работать ВСУ и воздержаться писать в соцсетях все, что им известно.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не распространять в сети информацию об освобождении населенных пунктов из-под оккупации. По ее словам, такие сообщения вредят обороне государства.

Так, в своем Facebook Анна Маляр рассказала, что днем 29 апреля известный блогер заявил об освобождении села Русская Лозовая Харьковской области, обнародовав "две вещи, которые не надо было публично писать". Минобороны в связи с множеством запросов пришлось подтверждать информацию, а вечером в селе произошло обострение – враг активизировался.

В результате в Русской Лозовой – один погибший и 12 раненых.

"Вот такая цена поста и лайков", – подчеркнула Анна Маляр.

Заместитель министра призвала украинцев дать спокойно работать ВСУ и воздержаться "писать в соцсетях все, что им известно, в поисках поводов для новостей о победах".

"Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Поскольку эта информация является частью военной операции", - пояснила Маляр.

Маляр добавила, что враг после таких публикаций возобновляет атаку, поскольку "чувствителен к публичности".

"У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область. Тогда мы официально занимали сдержанную позицию", – рассказала она, отметив, что ВСУ во время военной операции нужна информационная тишина.

Как писал УНИАН, днем 29 апреля в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию об освобождении Русской Лозовой. Именно оттуда оккупанты вели прицельный огонь по инфраструктуре и жилым районам Харькова.

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