Украинские защитники выбили оккупантов из села Русская Лозовая: именно из него россияне били по Харькову.

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас он полностью под контролем украинских войск.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook.

"Силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В частности, сейчас этот населенный пункт полностью под контролем ВСУ.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", - отмечается в сообщении.

"Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – сообщил журналист.

Как сообщил накануне вечером председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, Вооруженные Силы Украины зашли к Русской Лозовой. По словам очевидцев, в селе продолжались тяжелые бои, но украинские защитники таки выгнали оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные выгнали оккупантов из трех населенных пунктов. ВСУ выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях

Сейчас "горячее" на Изюмщине, постоянно идут бои, противники несут значительные потери.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову 16 артиллерийских обстрелов, два удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли ракетный удар.

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