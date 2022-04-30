Среди уничтоженной техники - половина танков, БТРы, БМД и МТ-ЛБ.

Спецназовцы Национальной гвардии Украины и военные ВСУ разбили оккупантов на Изюмском направлении. Украинские защитники уничтожили пункт управления, много танков и личного состава врага.

Как сообщили в Национальной гвардии, украинские военные уничтожили более 30 единиц вражеской техники. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщают.

Отмечается, что вражескую технику на Изюмском направлении обнаружили спецназовцы Нацгвардии во время разведки. Они отправили данные ВСУ, и защитники разгромили российских оккупантов.

"Обнаружен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении. Спецназовцы Нацгвардия вместе с бойцами ВСУ эффективно отработали по врагу", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженной техники - половина танков, а так же БТРы, БМД и МТ-ЛБ.

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