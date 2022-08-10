Оккупанты пожаловались, что им не хватает солдат, чтобы воевать с Украиной.

Российская армия в Украине может оказаться в "очень драматичном положении до конца лета".

Об этом заявил член совещательного совета Минобороны России, глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, пишет Focus.

По его словам, у российской армии слишком мало пехотинцев, поскольку линия фронта очень большая, а отправленных частей не хватает.

"Нам приходится прорывать украинскую линию фронта со слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и военными бронемашинами", - пожаловался Пухов.

Советник также обратил внимание на очень плохое техническое обеспечение, отсутствие самолетов последнего поколения и нехватку высокоточного оружия. Помимо этого, украинская армия опытнее российской, поскольку воюет последние 8 лет.

"К концу лета ситуация может стать очень драматичной для нас. Мы мобилизуем слишком мало солдат. А сражаться приходится с армией, которая проводит уже четвертую волну мобилизации. У них нет недостатка в бойцах", - подытожил Пухов.

Напомним, разведка Британии сообщила о ликвидации по меньшей мере 10 генералов РФ в Украине. По последним данным, ВСУ уничтожили около 42 800 оккупантов.

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