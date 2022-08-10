Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские военные уничтожили еще 160 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.08 ориентировочно составили: личного состава - около 42 800 (+160) лиц ликвидирована, танков - 1 832 (+5) ед., боевых бронированных машин - 4 076 (+10), артиллерийских систем - 971 (+7), РСЗО - 261 (+0), средства ПВО - 133 (+0), самолетов - 232 (+9), вертолетов - 193 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 766 (+9), крылатые ракеты - 185 (+0), корабли/катера - 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 3 005 (+7), специальная техника - 89 (+2)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Напомним, российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные объекты и мирные населенные пункты, было много жертв. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

ВСУ дают достойный отпор противнику. По состоянию на 9 августа на украинской земле ликвидировали 42 640 врагов.

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