Российские пропагандисты меняют риторику для оправдания военных неудач в Украине.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Несколько прокремлевских медиаресурсов начали тиражировать тезисы, что приостановление продвижения российских войск вглубь территории Украины – это "стратегический замысел" военно-политического руководства РФ для затягивания боевых действий до наступления холодной поры года. Обосновывается такая "стратегия" пропагандистами таким образом: с наступлением холодов, несмотря на ситуацию в Украине, коллективный Запад будет вынужден согласиться с российским газовым ультиматумом на любых условиях", - говорится в сообщении.
Но на самом деле, как отметили в ЦПД, подобными манипуляциями российские пропагандисты пытаются маскировать военные поражения своих военных.
Ранее сообщалось, что профессор Йельского университета обосновал в статье тезис, что РФ - фашистское государство.
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