Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Тимоти Снайдер.

Профессор Йельского Университета, известный историк и писатель Тимоти Снайдер выдал статью под названием "Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство".

Американская New York Times опубликовала колонку.

В ней Снайдер, специализирующийся на истории Восточной Европы, рассуждает о том, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма.

Ее суть, по мнению Снайдера, можно сформулировать как "очищающее насилие", и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.

Но это очень узкий подход, считает автор. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то "хотелки" над здравым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.

Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:

1) Культ одного лидера (Владимир Путин)

2) Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)

3) Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть

4) Мощная машина пропаганды

5) Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)

6) Массовые мероприятия в поддержку вождя

7) Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.

Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть таковой, думает автор. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией.

Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.

Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская политика начинается с определения врага. Не этим ли на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь термином "антифашизм", пишет в своей колонке Тимоти Снайдер.

Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и осмеливаются сопротивляться, продолжает он. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины – пособник нацизма/фашизма.

Война против Украины - это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике:

1) Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать

2) Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого

3) Существование Украины - это международный заговор

4) Война – единственно возможный ответ

Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашистский лидер должен быть побежден – окончательно и бесповоротно.

В Кремле обвиняют украинские власти в "нацизме" и этим оправдывают военные действия против Киева.

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