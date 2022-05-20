Профессор Йельского Университета, известный историк и писатель Тимоти Снайдер выдал статью под названием "Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство".
Американская New York Times опубликовала колонку.
В ней Снайдер, специализирующийся на истории Восточной Европы, рассуждает о том, что на фронтах Второй мировой войны была побеждена нацистская Германия, но не идеология фашизма.
Ее суть, по мнению Снайдера, можно сформулировать как "очищающее насилие", и до сих пор самой яркой ассоциацией этой идеологии для нас были Гитлер и Холокост.
Но это очень узкий подход, считает автор. Фашизм прокатился в разное время и в разном масштабе по многим странам Европы. Во всех своих проявлениях он всегда стремится к победе чьей-то "хотелки" над здравым смыслом. И, как утверждает Снайдер, ровно это мы наблюдаем сейчас: Россия, по его мнению, ведет самую настоящую фашистскую, разрушительную войну.
Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:
1) Культ одного лидера (Владимир Путин)
2) Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)
3) Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть
4) Мощная машина пропаганды
5) Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)
6) Массовые мероприятия в поддержку вождя
7) Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей
Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер. Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг себя страдания и разрушения.
Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть таковой, думает автор. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР и Германией.
Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.
Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская политика начинается с определения врага. Не этим ли на протяжении всей своей истории занимался Советский Союз, и не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь термином "антифашизм", пишет в своей колонке Тимоти Снайдер.
Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими и осмеливаются сопротивляться, продолжает он. А любой, кто выступает против его плана по уничтожению Украины – пособник нацизма/фашизма.
Война против Украины - это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике:
1) Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать
2) Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого
3) Существование Украины - это международный заговор
4) Война – единственно возможный ответ
Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашистский лидер должен быть побежден – окончательно и бесповоротно.
В Кремле обвиняют украинские власти в "нацизме" и этим оправдывают военные действия против Киева.