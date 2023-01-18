Некоторых граждан, которые принесли цветы, арестовали силовики.

В Российской Федерации начали появляться стихийные мемориалы в память о жертвах ракетного удара в Днепре. Их организовывают возле памятников украинским поэтам.

Как сообщили в российских Telegram-каналах, жители Санкт-Петербурга принесли цветы к памятнику Тарасу Шевченко. А позже стихийный мемориал появился возле места его первого захоронения на Смоленском кладбище. В Краснодаре жители тоже подносили цветы к памятнику поэту, однако правоохранители успели их убрать.

Тем временем в Москве уже начались аресты людей, решивших почтить память убитых российской ракетой жителей Днепра. В столице РФ люди приносили цветы к памятнику Лесе Украинке. Как сообщили в "ОВД-Инфо", силовики арестовали четырех людей, которые пришли возложить цветы возле памятника. Двоих задержали в процессе, а остальные стояли неподалеку.

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"Среди задержанных есть женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Силовики силой посадили женщину в машину, а собаку оставили на улице. По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу", — сказано в сообщении журналистов.

Имена арестованных неизвестны. Собаку женщины забрали ее соседи, о чем рассказали очевидцы задержания.

Удар по многоэтажке в Днепре: основная информация

Во время масштабного обстрела Украины 14 января рашисты ударили по дому в Днепре. Один из подъездов многоэтажки полностью обрушился, и под завалами оказались десятки людей. Спасательная операция длилась вплоть до 17 января.

Российские террористы применили для удара советскую ракету Х-22, которая предназначена для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Украина не обладает системами ПВО, которые позволяют сбивать эти ракеты.

Запускать Х-22 в России может только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ. СБУ установила личностей, причастных к удару по многоэтажке в Днепре.

Как сообщили в ГСЧС, в результате террористического обстрела погибли 45 человек, 6 из которых — дети. Еще 79 граждан, включая 15 мальчиков и девочек, получили травмы. Спасти удалось 45 украинцев, однако еще 20 числятся без вести пропавшими. Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, их тела могли "испариться" в результате горения ракетного топлива.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что среди убитых российскими террористами был 11-месячный ребенок.

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