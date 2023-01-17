Погибло шестеро детей.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что количество жертв ракетного удара российских оккупантов по Днепру достигло 45. Кровожадная атака рашистов унесла жизни взрослых и детей.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей", - написал он в своем Telegram-канале.

Председатель ОВА добавил, что Украина отомстит за каждого погибшего. Сегодня к месту трагедии принесли цветы, чтобы почтить память тех, кого убила Россия. Он также показал фото с места трагедии.

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"Цветы в память о невинных жизнях, которые забрали русские, принесли к разбитому дома вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и руководителем Днепра", - рассказал Резниченко.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более 1,1 тыс. человек. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Сегодня, 17 января, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара были завершены.

Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что по состоянию на 13:30 39 человек были спасены, из них шестеро детей; 44 человека погибло, из которых пятеро детей; 79 человек травмированы, среди них 16 детей. "Без вести пропавшими остаются 20 человек, четверо из которых - дети. Неидентифицированные 15 тел погибших", - говорилось в сообщении.

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