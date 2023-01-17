Глава государства подчеркнул, что все, кто устроил этот террор, будут найдены и привлечены к ответственности.

Президент Владимир Зеленский поручил максимально упростить и ускорить оказание помощи людям, пострадавшим от вражеского ракетного удара в Днепре.

Как сообщается в Telegram-канале главы государства, Зеленский заслушал доклады о разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре, в которой проживало около 1,7 тыс. лиц. По данным президента, в доме повреждено 230 квартир, полностью разрушено – 72.

"Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств и установления всех причастных к этому преступлению России против мирных людей Украины.

"Мы обязательно найдем всех, кто устроил этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", - подчеркнул глава государства.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Сегодня, 17 января, в ГСЧС сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. Спасено 39 человек, из них шестеро детей; 45 человек погибли, из них шестеро детей; 79 человек травмированы, из них 16 детей. Без вести пропавшими остаются до 20 человек, среди них есть дети. Неидентифицировано 15 тел погибших.