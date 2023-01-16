Эксперт говорит, что россияне били по Днепру, понимая, что ракета может попасть в жилые дома.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время удара по Днепру российские оккупанты прекрасно знали, куда шла ракета, поскольку Х-22 не могут идти точно в цель. Круговое вероятное отклонение составляет около 300 метров, однако 50% этих ракет могут попасть по территории диаметром в 2 км от заданной цели.

В эфире телеканала "Эспрессо" эксперт отметил, что ракеты Х-22 в основном используют против авианосцев и авианосных групп, а также для переноски основного тактического ядерного боеприпаса с определенными килотоннами. Однако они могут работать и по наземным целям.

"Эта ракета не может идти точно в цель, у нее круговое вероятное отклонение около 300 метров, то есть это такое "блюдечко" диаметром в 600 метров. При прицеливании и проведении определенных задач по расчету маршрута и цели от летчика, который запустил ракету, до командира полка, штурманов эскадрильи и полка – все прекрасно знали, куда шла ракета. А Х-22 шла в это "блюдечко", в котором скорее всего расположен один из инфраструктурных объектов. Однако, в круговое вероятное отклонение радиусом 300 метров, а в диаметре 600 метров, попадают лишь 50% этих ракет. А остальные 50% запущенных ракет Х-22 попадают в километровый радиус, то есть "блюдечко" диаметром в 2 км", – пояснил Свитан.

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По его словам, в радиусе двух километров от места удара по дому в Днепре есть и ТЭС, и микрорайон, в котором находятся только жилые многоэтажки.

"Поэтому те, кто планировал этот удар, они прекрасно понимали, куда шла ракета. То есть россияне накрывали таким двухкилометровым "блюдечком" теплоэлектростанцию и микрорайон", – отметил эксперт.

Ракетный удар по дому в Днепре

В субботу, 14 января 2023 года, российские военные ударили ракетой Х-22 по многоэтажному дому в Днепре. В результате попадания вражеской ракеты один из подъездов дома полностью разрушен. Под завалами оказались люди.

По состоянию на утро 16 января было известно, что в результате удара погибли 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Позже сообщили, что число жертв российского удара достигло 40.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположения, куда на самом деле хотела попасть Россия ракетой Х-22, которая "прилетела" в жилой 9-этажный дом. Он сказал, что оккупанты могли целиться в Приднепровскую ТЭС.

СМИ сообщают, что перед смертоносным ракетным ударом 14 января в Днепре задержали подростков, которые делали фото ТЭС в городе и звонили на российские номера.

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