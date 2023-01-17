Глава государства подчеркнул, что для России и малые дети, и мирные люди – враги.

Среди погибших в результате попадания российской ракеты 14 января в жилой многоэтажный дом в Днепре есть мальчик, которому было всего 11 месяцев.

"Сегодня завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы этим российским ударом. В перечне погибших - 45 украинцев, среди них – шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего лишь 11 месяцев", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что для России и малые дети, и мирные люди – враги.

Видео дня

"Очевидно, это могло произойти лишь потому, что Россия превратилась во врага всего человечества", - подытожил глава государства.

Ранее Зеленский поручил максимально упростить и ускорить оказание помощи людям, пострадавшим от вражеского ракетного удара в Днепре.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22, которую спроектировали в Советском Союзе для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Сегодня, 17 января, в ГСЧС сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы на месте ракетного удара были завершены. Спасено 39 человек, из них шестеро детей; 45 человек погибли, из них шестеро детей; 79 человек травмированы, из них 16 детей. Без вести пропавшими остаются до 20 человек, среди них есть дети. Неидентифицировано 15 тел погибших.