В России на хранении есть танки Т-26 30-х годов выпуска.
Военный эксперт Олег Жданов раскрыл общие характеристики таких танков.
По его словам, на данный момент у РФ есть 28,5 тысячи танков на хранении. Лично он думал, что старее Т-34 среди них нет.
"Т-26 – это легкий пехотный танк. Он на бензине. У него четырехцилиндровый однорядный карбюраторный двигатель, Выпускался он с 31-го года и в своем классе был самый массовый. Было выпущено более 11 тысяч таких танков. Пушка – 37 мм", – отметил Жданов.
"Если они снимут их с хранения, то, значит, мы увидим эти танки на поле боя", – добавил эксперт.
Потери России на войне в Украине
По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ по состоянию на 25 сентября ориентировочно составляют около 56 тысяч 700 человек.
Также враг потерял:
- танков – 2275,
- боевых бронированных машин – 4832,
- артиллерийских систем – 1368,
- РСЗО – 328,
- средств ПВО – 171,
- самолетов – 259,
- вертолетов – 220.
Сообщалось, что в связи с колосальными потерями в Украине РФ постепенно снимает с хранения старую технику, в том числе танки.