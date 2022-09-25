По данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла в Украине уже 2275 танков.

В России на хранении есть танки Т-26 30-х годов выпуска.

Военный эксперт Олег Жданов раскрыл общие характеристики таких танков.

По его словам, на данный момент у РФ есть 28,5 тысячи танков на хранении. Лично он думал, что старее Т-34 среди них нет.

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"Т-26 – это легкий пехотный танк. Он на бензине. У него четырехцилиндровый однорядный карбюраторный двигатель, Выпускался он с 31-го года и в своем классе был самый массовый. Было выпущено более 11 тысяч таких танков. Пушка – 37 мм", – отметил Жданов.

"Если они снимут их с хранения, то, значит, мы увидим эти танки на поле боя", – добавил эксперт.

Потери России на войне в Украине

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ по состоянию на 25 сентября ориентировочно составляют около 56 тысяч 700 человек.

Также враг потерял:

танков – 2275,

боевых бронированных машин – 4832,

артиллерийских систем – 1368,

РСЗО – 328,

средств ПВО – 171,

самолетов – 259,

вертолетов – 220.

Сообщалось, что в связи с колосальными потерями в Украине РФ постепенно снимает с хранения старую технику, в том числе танки.

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