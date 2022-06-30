С начала апреля этого года Россия проводит соответствующие мероприятия по всей территории страны, включая самые отдаленные регионы.

Россия снимает с хранения и отправляет в Украину военную технику из самых отдаленных регионов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, для восполнения текущих потерь в технике Россия снимает с хранения необходимые образцы военной техники в самых отдаленных регионах страны.

"По данным Главного управления разведки, с начала апреля этого года, по всей территории России, включая Калининградскую область и остров Сахалин, проводятся мероприятия по снятию с хранения, восстановления, подготовки к отправке в районы оперативного назначения, а также дальнейшего применения военной техники", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия на войне с Украиной потеряла 35 600 человек личного состава. Страна-агрессор также лишилась 1573 танков, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 вертолетов.

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