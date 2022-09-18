На технике присутствовала "накидка" для маскировки.

Украинские военные продолжают пополнять коллекцию трофеев. Сегодня, 18 сентября, они захватили ценную технику — танк Т-90М "Прорыв", который был впервые представлен в 2018 году.

Фото трофея опубликовали в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

На снимках можно подробно рассмотреть приборы внутри Т-90М. Солдаты ВСУ сфотографировали панели управления, кресла и прочее. Танк также имел "накидку", которая, судя по всему, использовалась в качестве камуфляжа. Впрочем, он не помог технике скрыться от украинским защитников.

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Историческая справка: Т-90М — это модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Конструировать танк начали в 2010-х годах, а впервые его представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". На вооружение РФ первая техника такого образца поступила только в 2020-м. Годом позже стартовало серийное производство Т-90М.

Напомним, в рамках контрнаступления в Харьковской области ВСУ захватили много трофеев. По оценкам военного эксперта Антона Михненко, речь идет о 300 единицах техники. Этого хватит на три батальонно-тактические группы.

А блогер Игорь Тышкевич на основе публичных фото и видео подсчитал, сколько техники добыли ВСУ с 1 по 10 сентября. В совокупности получилось 95 танков, БТР, БМП, БМД и МТЛБ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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