По словам секретаря СНБО, Россия не сможет легитимизировать свой контроль над оккупированными территориями.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что российский рубль "не приживется" на Херсонщине.

Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Он прокомментировал так называемый "референдум", который российские власти готовят на оккупированной части Херсонской области.

"Это не референдумы. Это обычная классика рашистов, которая используется для якобы легализации тех действий, которые они проводили. Они не имеют никакого ни юридического, ни международного значения", – подчеркнул Данилов.

Он также назвал классической российской практикой попытку ввести в оборот рубли на захваченной территории.

"Когда они захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется в Херсонской области, я сказать точно вам могу – не приживется. Некоторое время они могут иметь какие-то попытки сделать такую валюту – псевдовалюту, которая должна двигаться на этой территории. Но, имея в виду то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени", – заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют в начале мая провести на оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой"ХНР".

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