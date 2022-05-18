В реанимации больницы Днепра пытаются спасти жизнь 15-летнего ребенка.

Вследствие враждебных действий на Луганщине погибли четыре человека.

Об этом говорится на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"Четверо погибших, в реанимации Днепра борются за жизнь ребенка из Горного, в очередной раз пострадал Северодонецкий "Азот"... Вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены два погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация о потерянные жизни в Золотом и Попасной", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Глава Луганщины сообщил, что сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горного, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

Кроме того, вчера осколочное ранение получил житель Северодонецка.

"Днем россияне в очередной раз открыли огонь по "Азоту" - повреждено одно из админзданий и проходное объединение. Всего 15 артиллерийских атак выдержал наш областной центр в течение 18 мая. Разрушениям подверглись 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города", - отметил Гайдай.

По селам Попаснянской общины вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Из обнаруженных - дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горное.

Он добавил, что для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

Напомним, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, в Луганской области российским оккупантам позарез нужно взять в осаду Лисичанск и Северодонецк, чтобы в будущем иметь определенную основу для выхода на межгосударственные переговоры.

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