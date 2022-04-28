Глава Луганской ОВА отметил, что в условиях боевых действий ремонтные работы невозможны.

В Лисичанске Луганской области воды не будет до конца войны из-за уничтожения российскими оккупантами инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – заявил Гайдай.

Он отметил, что без воды также Рубежное, Попасная, Северодонецк - то есть почти все свободные города области.

По его словам, водоканалы не функционируют, но есть "населенные пункты в громадах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться".

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Гайдай сообщил, что в Луганской области в результате обстрела оккупантами без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск и Приволье.

По его словам, снаряд российских оккупантов попал в трансформаторную подстанцию, которая заживляет насосные станции, которые подают воду в указанные населенные пункты.

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