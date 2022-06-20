Сегодня враг выпустил 10 крылатых ракет по Одесской области.

В результате ракетных ударов врага по Одесщине есть раненые.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Ночью и в течение дня противник совершил ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть раненые", - отметил он.

Председатель ОВА также подчеркнул, что в сети появляются сообщения о выполнении "боевых работ" украинскими военнослужащими.

По его словам, освещение таких действий военных угрожает их жизни и ставит под удар выполнение самих "боевых работ".

Марченко призвал дать возможность военнослужащим эффективно выполнять свою работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, враг выпустил по югу Украины 14 крылатых ракет.

Четыре ракеты были выпущены по Очакову, а остальные десять - по Одесчине.

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