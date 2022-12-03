Последствия вражеского ракетного удара уточняются, отметили в Краматорском горсовете.

Оккупанты ударили 4 ракетами по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

По предварительным сведениям, никто не пострадал, об этом сообщил Краматорский городской совет. "4 ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия ракетного удара уточняются.

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Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что нашему государству грозит новая массированная вражеская атака.

Ситуация в Краматорске во время войны с Россией - что стоит знать

В ВСУ сообщали, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, и противники каждый день несут огромные потери.

Захватчики уже не раз обстреливали мирный Краматорск, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.

В частности, 19 ноября стало известно, что враги открыли огонь по частному сектору Краматорска, были повреждены 14 домов.

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