Оккупанты ударили 4 ракетами по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.
По предварительным сведениям, никто не пострадал, об этом сообщил Краматорский городской совет. "4 ракеты ударили по промышленной зоне Краматорска...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия ракетного удара уточняются.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины предупреждали, что нашему государству грозит новая массированная вражеская атака.
Ситуация в Краматорске во время войны с Россией - что стоит знать
В ВСУ сообщали, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, и противники каждый день несут огромные потери.
Захватчики уже не раз обстреливали мирный Краматорск, есть разрушения, жертвы и пострадавшие.
В частности, 19 ноября стало известно, что враги открыли огонь по частному сектору Краматорска, были повреждены 14 домов.