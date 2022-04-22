Повреждена высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

В результате обстрелов российских военных перебита высоковольтная линия, обесточены все жилые кварталы Северодонецкая Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Дневной обстрел окрестностей Лисичанска имел катастрофические последствия. Русские повредили высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ. Обесточены все жилые кварталы Северодонецка", - отметил он.

По словам Гайдая, сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада.

Ранее сообщалось, что российские захватчики уничтожили все продовольственные склады в Северодонецке. Теперь люди могут получить необходимые продукты исключительно из гуманитарных грузов.