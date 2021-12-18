С начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск на Донбассе ранен украинский военнослужащий.

Как сообщается в вечерней сводке Штаба ООС, с начала суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в районе населенного пункта Широкино противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. В направлении Южного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

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Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем.

Сообщается, что в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Автор: Екатерина Гирнык