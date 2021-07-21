Всего за прошлые сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим тишины.

Вследствие обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил один военный получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Оккупанты обстреливали позиции украинских войск вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки Зайцевого, Старогнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки.

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На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Кроме того, возле села Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

С начала суток противник обстрелял позиции Объединенных сил ввозле Авдеевки, потерь нет.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева