Вследствие обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил один военный получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.
Оккупанты обстреливали позиции украинских войск вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки Зайцевого, Старогнатовки, Гранитного, Песок, Причепиловки.
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На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Кроме того, возле села Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.
Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
С начала суток противник обстрелял позиции Объединенных сил ввозле Авдеевки, потерь нет.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в штабе.
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