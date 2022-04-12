Они имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами.

Российские оккупанты применили химическое оружие по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

"Русские нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости украинской бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара - она небольшая. Трое людей имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий", - сообщил он.

По словам Белецкого, такие действия России свидетельствуют о ее трусости.

"Они не могут взять Мариуполь, не могут взять азовцев, не могут взять украинских защитников. Они отчаиваются и им ничего не остается, как использовать неизбирательное запрещенное оружие", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 апреля российские оккупационные войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

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