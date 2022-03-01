Последствия обстрелов Харькова оккупантами / фото facebook.com/MNSKHARKIV
В результате авиаудара в Харькове частично разрушен пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Около 13:20 в результате авиаудара в Харькове по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники.
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