Количество жертв и пострадавших пока неизвестно.

В результате авиаудара в Харькове частично разрушен пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Около 13:20 в результате авиаудара в Харькове по проспекту Новобаварский, 5 частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число жертв и пострадавших уточняется. От ГСЧС привлечено 8 единиц техники.

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