В одном из случаев снаряд прилетел прямо в дом.

В результате атаки российской артиллерии в селе Змиевка Бериславского района погибли супруги. Как сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале, снаряд попал прямо в здание.

"Из – за российского обстрела погибли супруги: мужчина и женщина. На рассвете в их жилище попал вражеский снаряд, оборвавший жизни двух мирных людей.

Российские артиллеристы знали куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины", - заявили в Херсонской ОГА.

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Впоследствии стало известно, что российская атака также унесла жизни 70-летней жительницы Херсона. Снаряд попал на пешеходной улице рядом с местом, где проходила пожилая женщина.

Как сообщают очевидцы, было несколько прилетов. Также пострадали дома и магазины – там повыбивало стекла. Люди успели спрятаться внутрь, чтобы не пострадать от обломков.

Ситуация на Херсонщине: крайние новости из региона

На Херсонщине враг создает кадетские классы с усиленной военной подготовкой.

Россияне применяют репрессивную политику относительно жителей Херсонской области.

Генштаб сообщил, что захватчики на оккупированных территориях отбирают жилье у местных жителей.

13 февраля на Херсонщине тоже произошло несколько обстрелов: в области и в областном центре.

Недавно на Херсонщину завезли две сотни росгвардейцев, чтобы подавить бунт оккупантов.

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