В результате атаки российской артиллерии в селе Змиевка Бериславского района погибли супруги. Как сообщает Херсонская ОВА в своем Telegram-канале, снаряд попал прямо в здание.
"Из – за российского обстрела погибли супруги: мужчина и женщина. На рассвете в их жилище попал вражеский снаряд, оборвавший жизни двух мирных людей.
Российские артиллеристы знали куда били. Это целенаправленный удар по гражданским жителям Херсонщины", - заявили в Херсонской ОГА.
Впоследствии стало известно, что российская атака также унесла жизни 70-летней жительницы Херсона. Снаряд попал на пешеходной улице рядом с местом, где проходила пожилая женщина.
Как сообщают очевидцы, было несколько прилетов. Также пострадали дома и магазины – там повыбивало стекла. Люди успели спрятаться внутрь, чтобы не пострадать от обломков.
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