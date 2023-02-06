Россияне обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную военную службу в оккупационных войсках РФ.

В школах временно оккупированного Скадовского района Херсонской области российские захватчики создают кадетские классы с усиленной военной подготовкой детей.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи.

"Так, в школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при поступлении на контрактную военную службу, в виде назначения на сержантские должности", – говорится в сообщении.

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Что происходит в школах на оккупированных территориях

Российские оккупанты открыто используют школы на захваченных территориях с целью влияния на украинских детей.

В школах на Луганщине учителя-коллаборанты проверяют гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. Как рассказали в Луганской ОВА, в учебных заведениях Старобельского района эту процедуру проводят еженедельно.

Ранее сообщалось, что захватчики планируют открыть на оккупированных территориях центры подготовки "учителей" истории и русского языка для распространения пропаганды в школах. Первый из них должен был появиться в Бердянске.

В конце ноября в Центре национального сопротивления также рассказали, что на временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики пытаются заставить местных жителей отдать детей в их учебные заведения.

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