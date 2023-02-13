Сегодня в Херсоне вражеские снаряды разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

Российские захватчики обстреляли Херсон, в результате чего погиб охранник одного из предприятий.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram. "Российский обстрел унес жизнь работника одного из херсонских предприятий", - говорится в сообщении.

В частности, войска РФ сегодня, 13 февраля, в очередной раз накрыла город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

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"Спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами находился мужчина - охранник базы. К сожалению, врачам пришлось только констатировать смерть", - сказано в сообщении.

Ситуация в Херсоне и области - сейчас это стоит знать

Противники уже много раз обстреливали Херсон и населенные пункты региона из различного вооружения, есть много жертв, разрушений и пострадавших. Как сообщал УНИАН, российские захватчики за минувшие сутки 42 раза обстреляли свободную часть Херсонской области.

12 февраля стало известно, что возле села Новорайск Бериславского района на российской мине подорвалась машина с мирными людьми, погибли два человека.

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