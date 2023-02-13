Российские военные ударили по селу Ингулец.

В понедельник, 13 февраля 2023 года, российские оккупанты обстреляли дома людей в селе Ингулец на Херсонщине. В результате атаки погибла женщина, а еще один житель был ранен.

"Снаряды падали во двор, где вечером спокойно хозяйничали мирные жители села. Обломок вражеского боеприпаса задел женщину, находившуюся возле своего дома. Раны оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая погибла на месте", – сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

Отмечается, что еще один житель села с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирован.

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Ситуация в Херсонской области

13 февраля в Херсонской области в результате российских обстрелов было повреждены железнодорожные пути. Сообщалось, что конечной остановкой поезда "Киев-Херсон" станет Николаев. Позже стало известно, что пассажирам, которые из-за повреждения оккупантами железнодорожного пути не смогли добраться из Николаева в Херсон, организован бесплатный трансфер.

Кроме того, в Херсоне задержали предателя, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Им оказался экс-заместитель начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения государственного учреждения "Северная исправительная колония №90".

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, для усиления контрдиверсионных мер Россия отправила на оккупированную Херсонщину около 200 росгвардейцев.

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