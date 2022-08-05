Захватчики постановили с сентября сменить на транспортных средствах номерные знаки украинского образца на временные с последующим переоформлением.

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинского населения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Для жителей города Мелитополь и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно "земельных паев". При этом лица, у которых до сих пор действуют договоры аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые", - говорится в заметке.

Лица, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и владелец не появился, лицо будет лишено права собственности на владение земельными паями.

"Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением, при условии наличия российского паспорта у владельца транспортного средства", - отметили в разведке.

Кроме того, отмечается, что на выезде из города на блокпостах оккупанты продолжают проводить проверки мужчин, в частности осматривать на предмет татуировок.

Таким образом, подчеркивают в ГУР, мероприятия оккупантов направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, уехавших на подконтрольные Украине территории.

"В то же время на оккупированной территории Херсонщины "министр аграрной политики Херсонской области" А. Ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству РФ", - говорится в сообщении.

Тех, кто откажется, добавили в разведке, будут лишать права собственности на земельные участки, а владельцев агробизнеса будут высылать за пределы региона.

Кроме того, отмечается, что в Каменском оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно российского законодательства.

"Представителям бизнеса и самозанятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства РФ", - констатировали в ГУР.

Ранее сообщалось, что Россия собирается выдавать паспорта в оккупированной части Харьковской области.

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