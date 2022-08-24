Если такая угроза будет, украинское общество будет проинформировано.

Беларусь уже втянута в войну против Украины, однако угрозы наземной операции со стороны этой страны пока нет.

Об этом сказал интервью NEXTA заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По словам представителя разведки, ВСУ готовы отреагировать, если такая угроза появится.

"Если говорить о ситуации на фронте, то сейчас угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет. Если такая угроза будет создаваться, безусловно, Украина будет знать об этом и общество будет проинформировано. Но сценарии отрабатываются разные, Вооруженные Силы готовы к разным сценариям", – сказал он.

Юсов добавил, что Беларусь уже сегодня используется в войне.

"Для нанесения воздушных ударов по ее территории, для вербовки и рекрутинга белорусских военных в ряды вооруженных сил или частных военных компаний, для ремонта боевой техники. Это уже известные факты", - добавил он.

При этом представитель ГУР МО подчеркнул, что сегодня Беларусь "государство, которое напрямую зависит от Российской Федерации во многих аспектах и где, очевидно, нет демократии".

"Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого надо пройти очень долгий путь", – считает Юсов.

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщал, что военные фиксируют перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь.

Также в Беларуси продолжили обучение Вооруженных Сил Беларуси до 27 августа. Они длятся уже почти 20 недель.

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