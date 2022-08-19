Это очередное продление учений в Беларуси на неделю с 29 апреля.

В Беларуси продлили учения ВС РБ как минимум до 27 августа.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения учений на беларуских полигонах.

Сообщается, что 21 августа станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 20 августа.

В целом, продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 27.08;

Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 26.08;

Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 27.08;

Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 26.08;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 26.08;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) 26.08;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 26.08;

Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 27.08.

Аналитики напомнили, что это очередное продление учений на неделю с 29 апреля, а общее число продлений составило 17 недель.

"Стоит отметить, что беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта. Кроме того, на стрельбище возле д. Вялец (Воложинский район) и на 210-ом авиационном полигоне ВВС и войск ПВО (полигон "Ружаны") учения длились лишь одну неделю, дальнейшего продления не произошло", - подытожили там.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси усиливают охрану участка границы с Украиной.