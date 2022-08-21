Угроза нанесения врагом ракетных и авиударов с территории Беларуси сохраняется, предупредили в Генштабе ВСУ.

На границе с Украиной противник перемещает средства ПВО на территорию Беларуси.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что продолжает сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Напомним, российские оккупанты осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники, в частности, вторглись в нашу страну с территории Беларуси. Россия перебрасывала в Беларусь различное вооружение, в том числе средства ПВО.

Украина дает достойный отпор врагам - ликвидированы уже 44 900 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: