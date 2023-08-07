Обреченность уже испытывает не только рядовой состав, но и представители среднего и высшего звена вражеских сил и руководство оккупационных администраций, отметил представитель ГУР.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о том, как в структуре оценивают настроения россиян во временно оккупированном Крыму после ударов по мостам на юге. Враг понимает, что путей уйти живыми становится все меньше.

В эфире информационного марафона он отметил, что на полуострове есть понимание того, что их фактически отрезают от суши. В то же время если рассматривать этот вопрос с точки зрения настроений украинцев и мирного населения во временно оккупированном Крыму, то новости, связанные с действиями Сил обороны и перерезанием очередных логистических путей поставки вооружения оккупантам, крымчанами "воспринимаются точно с позитивом".

"У рашистов среднего и высшего звена, руководства оккупационных администраций, в принципе, обреченность понятна. То есть, они видят планомерность работы, видят что их возможности и безнаказанность исчезает, с каждым днем ее все меньше. И более точной и массовой становится "бавовна". И опять же, пока оккупанты не покинут украинские территории, это будет продолжаться. Все, что связано с рашистской армией, с оборонкой, с логистикой, все, что помогает убивать как мирных украинцев, так и наших защитников – такая работа по демилитаризации будет продолжаться", – акцентировал Юсов.

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Представитель ГУР МО также обратил внимание на настроения среди российских военных. По его словам, рядовой состав оккупантов уже понимает, что у них остается все меньше путей для того, чтобы уйти живыми.

"Жесты доброй воли" – это один из сценариев, которые оккупанты рассматривают на разных направлениях. Мы видели, что они это уже умеют и практиковались в выполнении этого маневра. Конечно, по многим из них, особенно это касается рядового состава, если была бы возможность покинуть оккупированные территории, особенно линию фронта, они бы это сделали. Но диктатор (Путин – УНИАН) и диктаторский авторитарный режим (в РФ – УНИАН) не спрашивает их мнения и продолжает направлять на убой. Конечно, украинские Силы обороны ежедневно уничтожают ощутимое количество и личного состава, и техники, сил и средств противника. Рашисты продолжают нести значительные потери на всех направлениях", – подчеркнул Юсов.

Он также отметил, что показательной является реакция внутри России на повреждение большого десантного корабля под Новороссийском.

"Это информация публичная, и любой может насладиться истериками Медведева, Захаровой и других "говорящих ртов" этого режима. Конечно они возмущаются и вопрос в том, что сделать ничего не могут. Просто констатируют, что их возможности на море становятся все меньше и меньше", – констатировал Юсов.

Удары по мостам на юге Украины

6 августа Силы обороны Украины поразили Чонгарский и Генический автомобильные мосты – два ключевых пути сообщения оккупантов на юге Украины. Один из мостов соединяет оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

7 августа руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что Силы обороны реализуют "большую стратегию" ударами по важным мостам оккупантов. Как следствие – врагу приходится использовать наземный транспортный путь в опасной приближенности к украинской армии. Она акцентировала, что последние удары по двум ключевым автомобильным мостам – Чонгарскому и Геническому – привели к тому, что враг не может поставлять на боевые платформы в необходимом количестве резервы и ресурсы.

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