"Бавовна" посетила поселок Гвардейское, где базируется авиация захватчиков.

В нескольких районах оккупированного Крыма были слышны взрывы. Вероятно, работала система ПВО оккупационных войск, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

В частности громкие звуки слышали жители Симферополя и поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром. В это время на полчаса было приостановлено движение по Крымскому мосту, что с недавних пор делают всегда, когда в Крыму раздается воздушная тревога.

По сообщениям пабликов, во время этой воздушной тревоги прогремел взрыв вблизи поселка Гвардейское, где также расположен аэродром, и куда уже "прилетало" в июле. Информацию подтверждают как проукраинские, так и пророссийские ресурсы.

Видео дня

"Симферопольский район, пгт Гвардейское очень мощный взрыв и шапка в воздухе", – пишет ресурс "Чп / Симферополь".

Также опубликовано фото характерного дымового "гриба" после взрыва.

Ситуация в Крыму

20 июля в оккупированном крымском поселке Гвардейское, где расположена воздушная база россиян, уже раздавались взрывы. Тогда оккупанты утверждали, что ПВО смогла перехватить все БПЛА, летевшие на аэродром.

Вечером 28 июля "бавовна" пожаловала на военный склад оккупантов в Казачьей бухте. Там дислоцируется морская пехота захватчиков.

Утром 29 июля ВСУ ударили ракетами по Чонгарскому мосту, который имеет стратегическое значение и уже подвергался ударам ранее. Примечательно, что оккупанты – ни гауляйтеры, ни "военкоры" – никоим образом не сообщили об этой атаке, хотя ее успешность подтверждают фото в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: