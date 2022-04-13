Как утверждают украинские источники, даже этого не хватит России для победы.

Россия пытается собрать силы, которые будут превосходить по численности украинские войска на Донбассе в пять раз.

Украинский военный источник сообщил, что российские войска перебрасываются со всего региона для решающего, как надеется Москва, сражения на Донбассе, пишет The Times.

Однако даже этого, сил, насчитывающих десятки тысяч солдат, все же не хватит для победы России.

Некоторые источники также ожидают, что наступление начнется к концу недели.

Напомним, Подоляк жестко ответил на заявление Путина о том, что РФ пришла "защитить людей на Донбассе".

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