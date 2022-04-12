Советник главы ОП напомнил, что прямо сейчас оккупанты сжигают в крематориях тела убитых мирных жителей Мариуполя.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк жестко ответил российскому диктатору Владимиру Путину, который сегодня заявил, что РФ пришла "защитить людей на Донбассе".

Ответ Подоляка появился у Twitter.

"Россия заявляет, что ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают с голоду. От чего вы их защищаете? От жизни?", - спросил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "трагедией", но оправдал себя.

"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия, бесспорно. Но Александр Григорьевич правильно сказал - выбора не оставили. Просто не было выбора. Оставался вопрос относительно времени. Когда это начнется. Вот и все", - цинично заявил Путин.

Он также заявил, что Россия вторглась в Украину, чтобы "защитить народ на Донбассе".

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