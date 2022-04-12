Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк жестко ответил российскому диктатору Владимиру Путину, который сегодня заявил, что РФ пришла "защитить людей на Донбассе".
Ответ Подоляка появился у Twitter.
"Россия заявляет, что ее цель в Украине – "защитить людей на Донбассе". Просто в этот момент мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Те, кто выжил, умирают с голоду. От чего вы их защищаете? От жизни?", - спросил Подоляк.
Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин назвал войну в Украине "трагедией", но оправдал себя.
"То, что происходит сейчас в Украине - это трагедия, бесспорно. Но Александр Григорьевич правильно сказал - выбора не оставили. Просто не было выбора. Оставался вопрос относительно времени. Когда это начнется. Вот и все", - цинично заявил Путин.
Он также заявил, что Россия вторглась в Украину, чтобы "защитить народ на Донбассе".